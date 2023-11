La definizione e la soluzione di: È mirabile quella di Pavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CERTOSA

Significato/Curiosita : E mirabile quella di pavia

Questa certosa, vedi certosa di pavia (comune). la certosa di pavia (gratiarum carthusia - monastero di santa maria delle grazie) è un complesso monumentale... La Certosa di Pavia (Gratiarum Carthusia - Monastero di Santa Maria delle Grazie) è un complesso monumentale storico che comprende un monastero e un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

