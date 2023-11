La definizione e la soluzione di: Mette a dura prova la pazienza di chi lo ascolta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

Significato/Curiosita : Mette a dura prova la pazienza di chi lo ascolta

Valentina alferj. la scomparsa di una bella ragazza (michela prestia) mette a dura prova la capacità di montalbano e dei suoi uomini di districarsi nei... Shari Noioso, nota semplicemente come Shari (Monfalcone, 14 ottobre 2002), è una cantante italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

