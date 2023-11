La definizione e la soluzione di: La mèta della gita Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La meta della gita piemonte

Dell'assunzione di maria. la tradizione popolare della gita turistica di ferragosto nasce durante il ventennio fascista. a partire dalla seconda metà degli anni venti... Vercelli (, AFI: /ver'lli/; Vërsèj in piemontese, AFI: /v'sj/; pronunciato AFI: /v'sej/ in dialetto vercellese; Wertschaal in walser) è una ...