La definizione e la soluzione di: Messo a riposo con onore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMERITO

Significato/Curiosita : Messo a riposo con onore

Maria si dedica con accanimento a separare il radio dal bario con il metodo della cristallizzazione frazionata che ha ideato e messo a punto. il 28 marzo... Emerito è un aggettivo avente funzione di attributo che si riferisce a una persona che, non esercitando più un determinato ufficio, ne gode comunque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Messo a riposo con onore : messo; riposo; onore; Non l ha messo lo scapestrato; messo in funzione; messo ad asciugare; messo in verticale; Per un proverbio il carro non ci va messo davanti; messo a punto come uno strumento di misura; Si prendono per starsene a riposo ; Quello nervoso si combatte con un lungo riposo ; Sono discografiche editrici o di riposo ; riposo pomeridiano; Avere un po di riposo ; Si riscuote a riposo ; Fa onore a chi la fa; Lo si fa in onore del festeggiato; Un po d onore ; I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori; È d onore in un film western con John Wayne; Un posto d onore per gli invitati;

