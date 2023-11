La definizione e la soluzione di: Il mese del rientro dopo le ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SETTEMBRE

Significato/Curiosita : Il mese del rientro dopo le ferie

Postosi autonomamente in ferie dal servizio, abbandonò la conduzione del programma a fine aprile. nell'ottobre seguente divenne il direttore editoriale per... Settembre è il nono mese dell'anno secondo il calendario gregoriano ed è il primo mese dell'autunno nell'emisfero boreale e il primo della primavera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

