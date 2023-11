La definizione e la soluzione di: Maneggia assegni e contanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CASSIERE

Significato/Curiosita : Maneggia assegni e contanti

Prodotti piuttosto di scambiarli sul mercato con assegni ormai privi di valore. la popolazione, spinta dalla fame e dalla miseria, reclamò misure di emergenza... Giuseppe Cassieri (Rodi Garganico, 23 gennaio 1926 – Roma, 30 ottobre 2008) è stato uno scrittore, commediografo e saggista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Maneggia assegni e contanti : maneggia; assegni; contanti; L ufficiale che maneggia quattrini; Lo maneggia magistralmente il cow boy; Lo maneggia magistralmente il cow-boy; Donna che maneggia molto spesso denaro; Sono in calce agli assegni ; Si appongono sugli assegni ; Ha il libretto d assegni ; Blocchetto da 10 o 20 assegni fra; Messa in circolazione di assegni o titoli di Stato; Firma messa sul retro degli assegni ; Uno con tanti contanti ; In contanti a Londra; Vi si prelevano contanti ; Sono uguali nei contanti ; Tipo di pena che si paga in contanti ; Strumento per pagare senza contanti : carta di;

Cerca altre Definizioni