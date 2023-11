La definizione e la soluzione di: La lunghezza della cannonata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GITTATA

Significato/Curiosita : La lunghezza della cannonata

Diverse volte tra le linee nemiche, moltiplicando l'effetto devastante della cannonata. alle 13:30 i circa 14 000 francesi del i corpo d'armata cominciarono... La gittata è la distanza longitudinale percorsa da un corpo lanciato in aria, avente quindi velocità con componente vettoriale in ascissa e in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

