La definizione e la soluzione di: Il liceo per aspiranti pittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARTISTICO

Frequentava gallerie e manteneva forti i contatti con il mondo artistico, con tanti aspiranti pittori uno dei quali, gianni serra, era da lui spinto a dedicarsi... Il liceo artistico è una delle scuole secondarie di secondo grado a cui si può accedere in Italia. Prevede sia l'insegnamento di materie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

