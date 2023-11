La definizione e la soluzione di: Libero da obblighi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESENTE

Significato/Curiosita : Libero da obblighi

Il software libero (dall'inglese free software o libre software) è un software distribuito sotto i termini di una licenza di software libero, che ne concede... I redditi esenti sono quei redditi per i quali il contribuente non è tenuto al pagamento dell'imposta sulle persone fisiche (in Italia, l'IRPEF). Non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

