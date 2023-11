La definizione e la soluzione di: Vi si lavano i panni sporchi ma non è la famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAVATRICE

Significato/Curiosita : Vi si lavano i panni sporchi ma non e la famiglia

Vip può decidere se lavare o tenere. il nome è ispirato al detto "i panni sporchi si lavano in famiglia". nel cellulare di...: che entra nel cellulare... La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. Per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

