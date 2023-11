La definizione e la soluzione di: Jürgen, allenatore di calcio tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : KLOPP

Altre risposte alla domanda : Jürgen, allenatore di calcio tedesco : jürgen; allenatore; calcio; tedesco; Il nuovo allenatore le ha promesso di farla diventare un olimpica; Il Rino allenatore di calcio; Un Claudio allenatore ; Il Banfi attore de L allenatore nel pallone; Titolo per l allenatore ; Il Sacchi ex allenatore ; Nel calcio una rapida azione d attacco dopo un offensiva avversaria; I metri del calcio di rigore; Il CT della Nazionale di calcio dell Arabia Saudita; Squadra di calcio bianconera; Il gioco del calcio negli Stati Uniti; Ha ospitato gli ultimi Mondiali di calcio ; Robert celebre musicista tedesco ; Il in tedesco ; L Erich psicanalista tedesco di Avere o essere; Gerhart celebre drammaturgo naturalista tedesco ; Oppure in tedesco ; Carro armato tedesco ;

