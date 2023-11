La definizione e la soluzione di: L Italia di Panatta vince la Coppa Davis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : 1976

Significato/Curiosita : L italia di panatta vince la coppa davis

la squadra italiana di coppa davis rappresenta l'italia in coppa davis dal 1922. l'italia ha vinto la coppa soltanto una volta, nel 1976 (adriano panatta... Il 1976 (MCMLXXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

