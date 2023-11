La definizione e la soluzione di: Inserzione, comunicato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANNUNCIO

Significato/Curiosita : Inserzione comunicato

Facebook. una volta avvisati, gli amministratori dei social network hanno comunicato la situazione agli utenti potenzialmente coinvolti, consigliando loro... L'annuncio pubblicitario è una qualsiasi comunicazione che mira a promuovere l'acquisto di un prodotto o servizio, spiegandone le qualità e i benefit ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Inserzione, comunicato : inserzione; comunicato; La inserzione di una lettera in una parola; L inserzione di una lettera in enigmistica; Nel mezzo dell inserzione ; L inserzione d un pezzo in un altro; Tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dall Emmi; Diffondere un comunicato ; comunicato a più persone; comunicato pubblicitario; Relativo a qualcosa o comunicato a qualcuno; comunicato che si fa per chiedere aiuto;

