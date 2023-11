La definizione e la soluzione di: Incolore come il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINO

Significato/Curiosita : Incolore come il vetro

Louis comfort tiffany. il termine "vetro cristallo", derivante dal cristallo minerale, ha assunto la connotazione di vetro incolore di alta qualità, spesso... Il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente incolore di quarzo. Di solito è perfettamente trasparente, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

