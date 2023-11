La definizione e la soluzione di: Importante regione vinicola a nord di Bordeaux. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Importante regione vinicola a nord di bordeaux

File su mosella (regione vinicola) mosel-saar-ruwer. questo link non è più attivo. mosel-saar-ruwer. dettaglio della produzione vinicola della mosella (archiviato... La Médoc (in dialetto guascone Medòc IPA:[me'ðk]) è una regione naturale della Francia, penisola del dipartimento francese della Gironda, in ...