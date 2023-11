La definizione e la soluzione di: Impianti per asciugare cereali e fieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESSICCATOI

Significato/Curiosita : Impianti per asciugare cereali e fieno

Panicoli vengono tagliati e messi ad asciugare prima della eventuale sgranatura e conservazione. le perdite post-raccolto (quantitative e qualitative), dovute... L'essiccatoio è un impianto atto a essiccare. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Impianti per asciugare cereali e fieno : impianti; asciugare; cereali; fieno; impianti inserimenti; Lo sono gli impianti attrezzati allo scopo di usare la corrente; impianti per produrre la ghisa; Tribuna per impianti sportivi; Hanno impianti di risalita; Sono enormi quelle degli impianti eolici; Messo ad asciugare ; Messi ad asciugare ; asciugare il frigorifero; Messo fuori ad asciugare ; Ci si mettono i panni ad asciugare ; Lo usò Veronica per asciugare Gesù; Polverizzano i cereali ; cereali per bestiame; I vari cereali per la panificazione; Abbonda nei cereali ; Depositi a torre per i cereali ; Antiche misure per cereali ; Il filosofo che ci ricorda la storia dell asino indeciso tra due mucchi di fieno uguali; Tagliare l erba o il fieno ; Varietà di fieno ; Si usa per raccogliere fieno e paglia; Arnese di legno per smuovere fieno ; Immagazzinato in ampi depositi per cereali o fieno ;

Cerca altre Definizioni