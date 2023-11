La definizione e la soluzione di: Un gruppo di cascine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un gruppo di cascine

Collocazione soprattutto in lombardia, le cascine a corte sono state definite anche come "cascine lombarde". il nome della cascina deriva dal cognome del proprietario-fondatore... Casale Monferrato (AFI: [ka'sale mofer'rato]; Casal Monfrà ['ka'zl] in piemontese; Casà [ka'z] in dialetto basso monferrino) è un comune ...