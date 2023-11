La definizione e la soluzione di: Gruppi parlamentari con pochi rappresentanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARTITINI

Significato/Curiosita : Gruppi parlamentari con pochi rappresentanti

Dei rappresentanti dei gruppi di interesse (lobbisti). l'esito della consultazione - con contributi inviati da associazioni di categoria, gruppi della... La croce celtica (o croce di San Patrizio) è un antico simbolo afferente alla tradizione celtica precristiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gruppi parlamentari con pochi rappresentanti : gruppi; parlamentari; pochi; rappresentanti; Un automezzo per gruppi ; Automezzo per gruppi ; gruppi di lupi; gruppi di equazioni; I gruppi di contribuenti; gruppi di persone che si inviano; Le parlamentari che non siedono alla Camera; Un collega locale dei parlamentari ; Opposizioni interne alle maggioranze parlamentari ; È richiesto per certe decisioni parlamentari ; I parlamentari più numerosi; Titolo attribuito ai parlamentari ; pochi rendono sporchi; Di sinceri ce ne sono pochi ; Sono verdi se sono pochi ; Una cosa cosi ha certamente pochi eguali; pochi sparsi qua e là; pochi lo toccano; Agenti di commercio rappresentanti ; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo; Movimento di cui furono rappresentanti Mallarmé Verlaine e Rimbaud; Tinguely e Calder ne furono rappresentanti ; La scelta dei rappresentanti ;

Cerca altre Definizioni