La definizione e la soluzione di: I gruppi formanti un popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETNICI

Significato/Curiosita : I gruppi formanti un popolo

Per le attività rivoluzionarie del suo popolo durante il movimento d'indipendenza indiano. il bengala era un tempo riconosciuto come uno dei centri preminenti... In onomastica, l'etnico, demotico, patrionimico, o antropotoponimo è il sostantivo o l’aggettivo che descrive come vengono chiamati gli abitanti di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

