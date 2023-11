La definizione e la soluzione di: Gruppi etnici del Sudan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NILOTICI

Significato/Curiosita : Gruppi etnici del sudan

Nel suo uso contemporaneo, ci si riferisce ad alcuni gruppi etnici principalmente del sudan del sud, uganda, kenya, tanzania settentrionale, congo ed... Con la definizione di popoli nilotici o niloti, nel suo uso contemporaneo, ci si riferisce ad alcuni gruppi etnici principalmente del Sudan del Sud, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gruppi etnici del Sudan : gruppi; etnici; sudan; Un automezzo per gruppi ; Automezzo per gruppi ; gruppi di lupi; gruppi di equazioni; I gruppi di contribuenti; gruppi di persone che si inviano; Provincia del sudan ; Stato che confina anche col sudan ; Tra il sudan e il Niger; In Turchia e in sudan ; I confini del sudan ;

Cerca altre Definizioni