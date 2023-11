La definizione e la soluzione di: Gli ospiti degli ospedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MALATI

Significato/Curiosita : Gli ospiti degli ospedali

Somigliavano affatto ai moderni ospedali, mentre i romani non avevano ospedali pubblici civili, ma soltanto militari. infatti, l'ospedale pubblico come tale non... Malati di sesso è un film italiano del 2018 diretto da Claudio Cicconetti. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gli ospiti degli ospedali : ospiti; ospedali; Gli ospiti dei canili municipali; Gli ospiti non graditi; I piccoli ospiti nel reparto maternità; Ha ospiti ... pungenti; Si offre agli ospiti ; Gestiscono gli ospedali in un territorio; Hanno un ingresso prioritario negli ospedali ; Altro nome degli ospedali ; Non mancano negli ospedali ; Li hanno ospedali e supermercati; Era un caratteristico odore degli ospedali ;

Cerca altre Definizioni