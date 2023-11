La definizione e la soluzione di: Gli ortaggi con cui si prepara la parmigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELANZANE

Significato/Curiosita : Gli ortaggi con cui si prepara la parmigiana

Salsicce. la frascatula, ricetta tipica lucana (ma anche siciliana e calabrese), si prepara con farina di granturco, una patata e strutto. solitamente si accompagna... La melanzana (Solanum melongena L.) è una pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle Solanaceae, coltivata per il suo frutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

