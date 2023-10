Getta il guanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Getta il guanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SFIDANTE

Significato/Curiosita : Getta il guanto

il quale getta il guanto per sfidare all'ultimo sangue uno dei cavalieri di camelot. il cavaliere altri non è che lo spettro di tristan de bois, il fratello... In aiuto al concorrente. se lo sfidante centrale conosce la risposta, l'altro sfidante cade nella botola. se lo sfidante centrale per quattro volte non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

