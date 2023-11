La definizione e la soluzione di: Furono acerrimi nemici degli Spartani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESSENI

Significato/Curiosita : Furono acerrimi nemici degli spartani

degli spartani, mettendoli in fuga; gli spartani combatterono con determinazione, in particolare intorno alla nave di pisandro, ma alla fine furono sopraffatti;... La Messenia (in lingua greca: essa, Messenìa) era una regione storica dell'antica Grecia, situata nel Peloponneso sud-occidentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Furono acerrimi nemici degli Spartani : furono; acerrimi; nemici; spartani; furono crocifissi con Gesù; furono idoli dei giovani negli anni Sessanta; Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati; furono governati dai Panciatichi; Vi furono sconfitti i Turchi; Vi furono sepolti i primi Cristiani; Sono acerrimi fra di loro; Gli acerrimi nemici di Sansone; Furono acerrimi nemici degli antichi Greci; Il cuoio capelluto staccato ai nemici per feticcio; Avversi nemici ; Ha moltissimi nemici tra zoofili e ambientalisti; nemici per la pelle; Lo sono i peggiori nemici ; Campo di prigionia nazista per i soldati nemici ; Comandava gli spartani ; Con i suoi versi incitò alla lotta gli spartani ; Sconfissero gli spartani nella battaglia di Leuttra; Schiavi spartani ; La odiavano gli spartani ; Antichi schiavi spartani ;

