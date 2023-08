Il Fondo che tutela arte e ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Fondo che tutela arte e ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAI

Significato/Curiosita : Il fondo che tutela arte e ambiente

il fai - fondo per l'ambiente italiano ets è una fondazione italiana senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e... Francese fai – codice aeroportuale iata del fairbanks international airport di fairbanks (stati uniti) fai – codice vettore icao di falcon air fai – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

