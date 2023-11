La definizione e la soluzione di: I fasci di elettroni generati nei vecchi televisori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : RAGGI CATODICI

Significato/Curiosita : I fasci di elettroni generati nei vecchi televisori

Dei fasci di elettroni, i quali creano l'immagine venendo convogliati ad hoc su una superficie fotosensibile frontale. parametro fondamentale di uno schermo... Il tubo a raggi catodici, o semplicemente tubo catodico, in sigla CRT (acronimo del corrispondente termine inglese "Cathode-Ray Tube"), è un tipo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

