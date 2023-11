La definizione e la soluzione di: Fare il verso del maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRUGNIRE

Significato/Curiosita : Fare il verso del maiale

Mente il maiale, dal momento che porcellus, in latino, significa piccolo maiale. la cavia in lingua tedesca è meerschweinchen (lett. piccolo maiale di mare)... Il servàlo (detto anche servàl o gattopardo africano, nome scientifico Leptailurus serval Schreber, 1776) è un felino selvatico originario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fare il verso del maiale : fare; verso; maiale; Fa fare involontari gesti; Servono per fare confronti; Giostrare come si usava fare nel Medioevo; Un gran da fare segreto; La usano i muratori per fare gli archi; In aggiunta al dire e al fare c è lui; Il verso della pecora; Al gentil rempaira sempre amore: verso di Guido Guinizelli; Si punta verso le stelle; La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori; verso classico; Oggi ma verso il tardi; Pelle di maiale ; Cotenna del maiale ; Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale ; Parassita che passa dal maiale all uomo; La pellaccia del maiale ; Un animale come il maiale ;

Cerca altre Definizioni