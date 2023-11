La definizione e la soluzione di: Fare frodi elettorali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BROGLIARE

Significato/Curiosita : Fare frodi elettorali

Cercare di fare la stessa cosa con l'opposizione; quella che veniva chiamata ‘tecnologia’ erano in realtà frodi e manipolazioni elettorali. generalmente... Lo scandalo delle scommesse del calcio britannico del 1915 si verificò quando una partita di Football League First Division tra il Manchester United ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fare frodi elettorali : fare; frodi; elettorali; Fa fare involontari gesti; Servono per fare confronti; Giostrare come si usava fare nel Medioevo; Un gran da fare segreto; La usano i muratori per fare gli archi; In aggiunta al dire e al fare c è lui; frodi elettorali; Cassette collocate entro seggi elettorali ; Frodi elettorali ; Brogli elettorali ; Recipienti elettorali ; Consultazioni elettorali ; poll: si effettua fuori dai seggi elettorali ;

