La definizione e la soluzione di: Un esteso deserto dell Africa del sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NAMIB

Significato/Curiosita : Un esteso deserto dell africa del sud

L'okavango (1.600 km) è l'asse idrografico di un esteso (circa 530.000 km²) bacino endoreico, esteso nell'africa meridionale sul territorio di namibia, angola... La Namibia, ufficialmente Repubblica della Namibia (ingl. Republic of Namibia, ted. Republik Namibia, af. Republiek van Namibië), è uno Stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un esteso deserto dell Africa del sud : esteso; deserto; africa; Ampio esteso ; Vasto esteso ; CR7 per esteso ; Il continente più esteso ; Cittadino dello stato più esteso del Maghreb; Il desueto nome di un esteso territorio della Nuova Guinea; Ha il deserto tutt intorno; L Erwin soprannominato la volpe del deserto ; La volpe del deserto ma non è il Rommel; Mammifero detto anche volpe del deserto ; Lo scrittore de Il deserto dei Tartari; È circondata dal deserto ; Cosi è chiamata per antonomnasia l africa ; Il Mar Rosso la separa dall africa ; Amavano le battute in africa ; Ex colonia belga in africa ; Lo Stato dell africa con Lomè; Caccia grossa in africa ;

