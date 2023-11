La definizione e la soluzione di: Un esortazione a farsi coraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SU

Significato/Curiosita : Un esortazione a farsi coraggio

Evangelii gaudium, esortazione post-sinodale sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale (24 novembre 2013). amoris laetitia, esortazione post-sinodale sull'amore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

