La definizione e la soluzione di: L esca artificiale usata per pescare calamari e seppie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOTANARA

Significato/Curiosita : L esca artificiale usata per pescare calamari e seppie

usta per pescare calamari e sempre" /> La pesca col vivo è una tecnica di pesca sportiva indirizzata alla cattura di predatori tramite l'uso di una esca naturale viva. I pesci catturabili ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

