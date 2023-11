La definizione e la soluzione di: L eruzione del vulcano islandese Eyjafjòll mette in crisi il traffico aereo europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : 2010

Significato/Curiosita : L eruzione del vulcano islandese eyjafjoll mette in crisi il traffico aereo europeo

Quando un'altra crisi di tipo molto diverso l'ha colpita nel 2010. le restrizioni al traffico aereo dopo l'eruzione dell'eyjafjöll del 2010 hanno provocato... Il 2010 (MMX in numeri romani) è un anno del XXI secolo. È stato dichiarato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale della biodiversità e proclamato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

