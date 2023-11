La definizione e la soluzione di: Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono il Festival di Sanremo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : 2018

Significato/Curiosita : Ermal meta e fabrizio moro vincono il festival di sanremo

Consultato il 18 gennaio 2018. ^ sanremo 2018, ermal meta-fabrizio moro vincono il festival. sul podio stato sociale e annalisa, su ansa, 11 febbraio 2018. url... Il 2018 (MMXVIII in numeri romani) è un anno del XXI secolo.

