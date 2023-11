La definizione e la soluzione di: Eremiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANACORETI

Medioevo alcuni eremiti carmelitani affermarono di aver rintracciato la loro origine negli eremiti ebraici organizzati da elia. gli eremiti cristiani spesso... Un anacoreta (dal greco at anachoretes, derivato da ae anachorêin, ritirarsi) è un religioso che abbandona la società per condurre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

