La definizione e la soluzione di: Emanuele le ha vicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UE

Significato/Curiosita : Emanuele le ha vicine

Marina doria, da cui ha avuto un figlio, emanuele filiberto. acclamato alla nascita (1937) principe dell'impero, vittorio emanuele ricevette dal nonno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

