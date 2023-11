La definizione e la soluzione di: Ha due facce di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGLIO

Significato/Curiosita : Ha due facce di carta

La carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (cdfue), in italia anche nota come carta di nizza, è proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000... Foglio catastale – unità di suddivisione del catasto Foglio – ognuna delle tavole in cui è suddivisa una carta topografica Foglio – giornale o, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

