La definizione e la soluzione di: Dorme e mangia sotto coperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARINAIO

Significato/Curiosita : Dorme e mangia sotto coperta

Un marinaio è un membro dell'equipaggio di una nave. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

