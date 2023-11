La definizione e la soluzione di: Dolce da famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORTA

Cercando altri significati, vedi la dolce vita (disambigua). la dolce vita è un film del 1960 diretto e co-sceneggiato da federico fellini, considerato uno... Torta è un termine generico utilizzato in italiano e in altre lingue dell'Europa meridionale per riferirsi a un dolce normalmente cotto in forno e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

