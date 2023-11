La definizione e la soluzione di: È diviso in dodici case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZODIACO

Significato/Curiosita : E diviso in dodici case

Siderale dello zodiaco, la quale è fissa e non risente cioè della precessione degli equinozi; lo zodiaco è diviso in dodici parti uguali partendo dal "punto d'ariete"... Lo zodiaco in astronomia, geografia astronomica, come pure in astrologia, è una fascia della volta celeste che si estende per circa 9° da entrambi i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

