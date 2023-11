La definizione e la soluzione di: Dispositivo che eroga quantità misurate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISPENSER

Significato/Curiosita : Dispositivo che eroga quantita misurate

Della b24 (contrassegnato dalla sigla “e”, che evidentemente sta per “europa”, e quindi marcato b24 e) eroga la stessa potenza di quello montato sul coupé... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dispositivo che eroga quantità misurate : dispositivo; eroga; quantità; misurate; Un dispositivo del frigorifero; Il dispositivo di blocco delle cinture di sicurezza; dispositivo del moschetto; dispositivo che collega; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; L azzeramento della memoria di un dispositivo ; eroga watt; eroga corrente agli utenti; eroga corrente per gli utenti; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; eroga pensioni sigla; eroga energia elettrica; In gran quantità ; Va a scapito della quantità ; In grande quantità ; Una piccola quantità ; quantità di denaro; In quantità ridotta; misurate in quantità; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; misurate , calibrate; Eroga quantità misurate di materiale; Superfici misurate ;

Cerca altre Definizioni