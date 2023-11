La definizione e la soluzione di: È destinata a girare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUOTA

Significato/Curiosita : E destinata a girare

un regista fanatico di film (rj) e la riservata e timida fidanzata del regista (lorraine) è in viaggio per girare un nuovo film hard in un'ambientazione... Una ruota è un oggetto circolare in grado di ruotare attorno a un asse centrale. Viste le sue molteplici applicazioni, dalla meccanica all'idraulica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È destinata a girare : destinata; girare; destinata a un dato uso; La stanza destinata a chi aspetta; Una stanza destinata a uno scambio di chiacchiere; Parte del porto destinata all approdo; Stanziata, destinata , come una risorsa; destinata a lui o a lei; Il vasaio lo fa girare mentre lavora; Un posto per girare ; Segnale stradale che obbliga a girare attorno; girare in barca; Si fa girare sui barattoli di pelati; girare dall altra parte;

