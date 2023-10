Va deserta se non ci sono acquirenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va deserta se non ci sono acquirenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Va deserta se non ci sono acquirenti

Margine orientale del deserto della namibia meridionale, dall'angola fino alla parte nord occidentale del sudafrica. i cerchi non sono perenni. in media vivono... Iniziano con o contengono il titolo. asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

