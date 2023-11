La definizione e la soluzione di: Davide lo uccise con una fionda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLIA

Significato/Curiosita : Davide lo uccise con una fionda

Immediatamente colto la forte simbologia politica del david: egli incarnava il giusto che, armato solo di una fionda e della fede in dio, riesce a prevalere sul... Golia (in ebraico - Goliya, che significa: "passaggio", "rivoluzione") era un soldato filisteo, fedele capo nelle truppe del sovrano Achish ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

