La definizione e la soluzione di: Un danese a quattro zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un danese a quattro zampe

56°n 10°e / 56°n 10°e56; 10 la danimarca (in danese: danmark), ufficialmente regno di danimarca (in danese: kongeriget danmark), è uno stato membro dell'unione... L'alano tedesco (Deutsche Dogge in lingua tedesca), talora in modo non corretto chiamato anche danese o gran danese (es. in lingua inglese: Great ...