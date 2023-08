Fa crollare i castelli in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa crollare i castelli in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REALTÀ

Significato/Curiosità : Fa crollare i castelli in aria

"Fa crollare i castelli in aria" è un'espressione metaforica che indica il disfacimento di illusioni o sogni irrealizzabili. Quando qualcosa fa crollare i castelli in aria, ciò significa che la realtà ha infranto le speranze o le aspettative ideali. È come vedere i castelli immaginati nella mente dissolversi nel nulla, lasciando spazio alla dura realtà. Questa espressione è spesso usata per descrivere situazioni in cui idee o progetti irrealistici vengono smentiti dalla concretezza del mondo reale. Può essere un momento di delusione o di crescita, poiché spinge le persone a confrontarsi con la verità e a riconsiderare le proprie visioni.

