La definizione e la soluzione di: Così e l ordine tassativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PERENTORIO

Significato/Curiosita : Cosi e l ordine tassativo

Cavalieri e il patrimonio del loro ordine confluirono in un nuovo ordine, fondato col permesso del papa per combattere contro i mori nell'algarve, l'ordine del... Sono termini perentori quei termini che prescrivono il compimento di un atto entro un determinato periodo di tempo, se si supera tale periodo si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così e l ordine tassativo : così; ordine; tassativo; così sta chi non protesta; così inizia la storia; così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; così e il caso del dottor Jekyll; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; ordine di posti a teatro; Si dice di ordine ufficiale; Un richiamo all ordine ; È spesso in ordine alfabetico; Rimettere in ordine i conti di una società; Mettono ordine nel traffico; Un ordine tassativo ;

Cerca altre Definizioni