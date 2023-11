La definizione e la soluzione di: Così era detto il sassofonista Charlie Parker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BIRD

Significato/Curiosita : Cosi era detto il sassofonista charlie parker

"charlie" christopher parker, jr. (soprannominato bird o yardbird) (kansas city, 29 agosto 1920 – new york, 12 marzo 1955) è stato un sassofonista e... Larry Joe Bird (West Baden Springs, 7 dicembre 1956) è un ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

