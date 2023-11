La definizione e la soluzione di: Così agisce chi non è perspicace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OTTUSAMENTE

Significato/Curiosita : Cosi agisce chi non e perspicace

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così agisce chi non è perspicace : così; agisce; perspicace; così sta chi non protesta; così inizia la storia; così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; così e il caso del dottor Jekyll; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; Lo è l atteggiamento di chi agisce solo per il proprio tornaconto; Che agisce secondo le norme; agisce nell ombra; agisce a comando; La quinta agisce dietro le linee; Chi trama nell ombra vi agisce dietro; Aguzzo o perspicace ; Caratterizza il perspicace ; Arguto e perspicace ; Per nulla perspicace ; Appuntita o perspicace ;

