La definizione e la soluzione di: Confina con Lombardia e Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : EMILIA ROMAGNA

Significato/Curiosita : Confina con lombardia e veneto

Restaurazione e la sua nascita venne sancita nel 1815 dal congresso di vienna. il lombardo-veneto perse quasi tutta la lombardia (a eccezione di mantova e della... L'Emilia-Romagna (IPA: /e'milja ro'maa/; Emilia, Emélia o Emégglia in emiliano e Rumâgna in romagnolo) è una regione italiana a statuto ordinario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Confina con Lombardia e Veneto : confina; lombardia; veneto; confina con l Iraq; confina con l Honduras; La sua Riviera confina con la Francia; confina con il Massachusetts; confina col Vietnam; confina con Algeria Libia e Ciad; Seriana: è in lombardia ; Salume tipico dell Emilia-Romagna e della lombardia ; Lasciarono incisioni rupestri in lombardia ; Città e lago della lombardia ; Laghetto morenico della lombardia ; I Siciliani con il medievale Castello di lombardia ; Gustoso formaggio veneto ; Città del veneto sul Sile; Con i risi in un piatto veneto ; Foto 2 Una gita a 4777 veneto |; La meta della gita 4777 veneto ; Foto 5 Una gita a 4777 veneto |;

Cerca altre Definizioni