La definizione e la soluzione di: Confina anche con il Camerun e la Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAD

Significato/Curiosita : Confina anche con il camerun e la libia

libia (disambigua). coordinate: 27°n 17°e / 27°n 17°e27; 17 la libia (afi: /'libja/; in arabo , libiya), ufficialmente stato della libia, è uno... Il Ciad (AFI: /'ad/; in arabo: , Tšad; in francese: Tchad), ufficialmente Repubblica del Ciad, è uno Stato dell'Africa centrale che confina a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Confina anche con il Camerun e la Libia : confina; anche; camerun; libia; confina con l Iraq; confina con l Honduras; La sua Riviera confina con la Francia; confina con il Massachusetts; confina col Vietnam; confina con Algeria Libia e Ciad; Comprendono anche i gechi; È detto anche pappafico; Il minerale detto anche rubino d arsenico; È detto anche filugello; È detta anche cetriolo di mare; C è anche a festone; Confina con il camerun ; Confini di camerun ; I confini del camerun ; Un antica città della libia ; Città costiera della libia ; Confina con Algeria libia e Ciad; Sono in libia e in Tibet; La sigla della libia ; Porto della libia ;

Cerca altre Definizioni